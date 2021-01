Recentemente o governador do estado, Renato Casagrande, adquiriu 101.320 mil doses da vacina contra a covid-19 e começou a distribuição nos 78 municípios do Espírito Santo. Na região metropolitana da Grande Vitória, apenas Guarapari ainda não começou a vacinação, com previsão de início nesta quinta-feira (21).

Na Grande Vitória, os municípios de Serra, Cariacica, Vitória, Fundão, Viana e Vila Velha já estão imunizando a população, seguindo as diretrizes do plano de imunização do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Vale lembrar que, nesta primeira fase, serão contemplados os idosos em instituições de longa permanência e profissionais de saúde envolvidos com o combate da doença.

Além destes municípios, Anchieta, Piúma e Barra de São Francisco também já iniciaram as campanhas de vacinação, com destaque para este último, onde foi vacinada a mulher mais velha do Espírito Santo, dona Maria Rita, de 114 anos. Foram seguidas as mesmas diretrizes estaduais e federais de vacinação em todos os municípios.

Guarapari

Em Guarapari, a vacinação está marcada para começar nesta quinta-feira (21), e também irá seguir os planos de imunização estadual e federal, sendo imunizados primeiramente profissionais da saúde envolvidos com o combate à covid-19 e idosos em instituições de longa permanência.

Foi destinado ao município, 712 doses da vacina pelo governo estadual, que irão chegar no final da tarde de hoje. Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal de Guarapari, existem estudos de implementar um sistema de vacinação Drive-Thru e o agendamento online, feito através de um aplicativo.