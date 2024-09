A Polícia Científica do Espírito Santo informa os resultados de um exame detalhado sobre um acidente fatal que ocorreu na madrugada do dia 27 de abril de 2024, na interseção das avenidas Carioca e Luciano das Neves, em Vila Velha. O exame pericial no local de acidente trouxe à tona falhas críticas no sistema de airbag do veículo envolvido.

O acidente envolveu um ônibus e um Honda Civic, resultando na morte do condutor do automóvel. De acordo com o laudo, o motorista do Honda avançou o sinal vermelho, colidindo com o ônibus que tinha preferência. A análise da cena revelou que o pavimento estava molhado devido à chuva, complicando ainda mais as condições de tráfego.

Entretanto, a falha no airbag do Honda Civic, fabricado pela Takada®, foi identificada como o fator crítico. Durante a expansão, o insuflador do airbag colapsou, lançando fragmentos metálicos que causaram ferimentos fatais ao motorista. Este tipo de defeito tem sido alvo de recalls em todo o mundo, incluindo milhões de veículos nos Estados Unidos, conforme relatado por fontes como o órgão nacional de Segurança Rodoviária norte-americano (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA).

O caso destaca a importância do trabalho da perícia técnica na elucidação de acidentes de trânsito. O perito Alberto Tirello Maia, que recentemente apresentou um método inovador de determinação de velocidade no XXVII Congresso Nacional de Criminalística, utilizou técnicas avançadas para reconstruir o acidente e validar suas conclusões.

A Polícia Científica do Espírito Santo alerta para a necessidade de manter a manutenção veicular em dia e de atender aos recalls emitidos pelos fabricantes, assim como verificar a existência de recall ao comprar um carro usado. A segurança no trânsito não depende apenas da habilidade dos motoristas, mas também da integridade dos sistemas de segurança dos veículos.