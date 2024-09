Rodrigo Borges (Republicanos) lidera a corrida para a Prefeitura de Guarapari, com 32,8% das intenções de voto, segundo uma nova pesquisa divulgada pela Futura nesta quarta-feira (25). No entanto, a disputa segue apertada, já que Zé Preto (PP), com 29,2%, estaria tecnicamente empatado com Borges, dentro da margem de erro de 4,9 pontos percentuais.

A pesquisa, realizada entre os dias 20 e 24 de setembro, ouviu 400 eleitores. Delegado Danilo Bahiense (PL) figurou com 7,8% das intenções de voto, Emanuel Vieira com 6%, Amaral (Psol) obteve 1,8%, Artur Pereira (PRTB) 1,4% e Oylas Pereira (PT) 0,4%. Brancos e nulos somaram 4,4%, e não souberam ou não responderam 16,1%.

Virada. No levantamento anterior, realizado em agosto, Zé Preto estava à frente de Borges, mas o novo cenário aponta uma virada, com o candidato do Republicanos assumindo a liderança. Na pesquisa anterior, realizada entre os dias 20 e 27 de agosto e publicada no dia 28 de agosto, Rodrigo Borges e Zé Preto apareciam tecnicamente empatados, Zé Preto estava na frente com 34,9%, enquanto Rodrigo tinha 30,8%. Ou seja, Zé Preto teve uma queda e foi ultrapassado por Rodrigo Borges.

Polarização. A presença de outros candidatos com menores percentuais, mostra que a disputa é concentrada em Borges e Zé Preto, com os demais concorrentes possivelmente atuando como opções de protesto ou de nicho, e ficando polarizada entre Rodrigo e Zé.

Rejeição. A rejeição também foi medida, com Zé Preto liderando esse quesito, sendo apontado por 26,8% dos eleitores como o candidato em quem não votariam de forma alguma. Emanuel Vieira somou 26,1%, Rodrigo Borges 19,1%, Danilo Bahiense pontuou 18,2%, Oylas Pereira 17,9%, Amaral obteve 16,5%, e Artur Pereira 14,7%. Afirmaram que não rejeitam ninguém 12,1% dos eleitores, rejeitam todos foi 1% do eleitorado, e não souberam ou não responderam somaram 15,7%.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui