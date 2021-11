Uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) resultou na prisão, em flagrante, de um indivíduo de 25 anos suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual de entorpecentes. A prisão ocorreu nessa terça-feira (16), na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O homem foi preso pela equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco/PCMS), durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, frutos de uma investigação que teve início em maio deste ano e foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc/PCES) de Guarapari.

No dia 18 de maio de 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, aproximadamente, 50 quilos de cocaína, ao abordar um veículo com placas de Campo Grande (MS), no momento em que passava pelo quilômetro 347 da BR-101, em Guarapari. A droga estava escondida no forro do veículo.

“Com o flagrante, o caso foi encaminhado para a Denarc de Guarapari. Instauramos um Inquérito Policial para investigar a origem do entorpecente, bem como o remetente e o destinatário da carga. Verificamos que a origem da droga era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o destino era Vitória”, relatou o titular da Denarc de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

Identificada a origem e o remetente da droga, a Denarc/PCES contou com o apoio operacional do Dracco/PCMS para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão, bem como ao mandado de prisão, expedidos pela Justiça do Espírito Santo. Nas diligências, a equipe do Dracco descobriu que o investigado veio a óbito, após contrair Covid-19.

“Cumprimos os mandados de busca, que resultaram na apreensão de maconha e munições. Um homem estava na residência e foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, e tráfico de drogas. Também apreendemos objetos de interesse da investigação e um veículo Hyundai Azera, cujos indícios apontam ter sido adquirido com proveito do crime”, relatou a diretora do Dracco/PCMS, delegada Ana Claudia Oliveira Marques Medina.

O detido foi encaminhado para o sistema prisional do Estado do Mato Grosso do Sul. As informações coletadas pela PCMS corroboram com a existência de uma associação criminosa sediada em Campo Grande/MS, cujo objetivo é transportar drogas para o Estado do Espírito Santo. As investigações continuam, compartilhadas pelas duas polícias, para identificar os demais envolvidos.