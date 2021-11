O evento “Embaixador In Colatina”, que iria acontecer na área verde da Beira Rio, foi suspenso pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina. O show era do cantor Gusttavo Lima, e seguia com venda de ingressos.

O documento informa que a suspensão do evento aconteceu por descumprimento aos protocolos sanitários necessários para controle e prevenção da disseminação da Covid-19, além das “claras lacunas” quanto à organização e logística do evento.

O cancelamento, que foi um pedido do Ministério Público do Espírito Santo, também se deu devido à preocupação com a quantidade de público e com a logística para receber as pessoas no evento, uma vez que as empresas organizadoras não estipularam a quantidade de espectadores no show nem informaram a lotação máxima de participantes no open bar, pista e área VIP. A organização do evento também não observou a orientação da Vigilância Sanitária sobre a pista de dança e não adotou venda de ingressos para mesas ou outro que atendesse a esse requisito.