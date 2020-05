A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari recuperou, nessa quarta-feira (20), cinco televisores que haviam sido furtados em uma pousada no balneário da Praia do Morro. Um funcionário do estabelecimento é um dos suspeitos do crime. As apreensões aconteceram nos bairros Kubitschek e Santa Margarida, também em Guarapari.

Os objetos foram furtados nos dias 02 de maio e no último sábado (16). De acordo com o responsável pelo caso, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o funcionário da pousada furtou oito aparelhos de TV e contou com a ajuda de um homem em situação de rua, dependente químico.

“Para transportar os objetos, os suspeitos enrolaram os televisores em roupas de cama da pousada. Mas como eles pularam o muro, três televisões foram quebradas. Diante disso, nós localizamos e recuperamos todos os cinco aparelhos que não estavam danificados, além de todas as roupas de cama”, informou Guilherme Eugênio.

A equipe de investigações apurou sobre o destino e venda dos televisores. “O suspeito do furto que era funcionário ficou com duas televisões. Outras duas TVs foram trocadas por crack e cocaína para uso dos dois suspeitos”, disse o delegado.

Ainda segundo Eugênio, o homem que trocou a droga pela TV, passou um dos aparelhos para a sogra. “O quinto aparelho foi vendido para um familiar, que também é funcionário da pousada. Ele confessou a prática do crime e foi nos orientando encontrar as demais”, afirmou.

Outras apreensões

Além dos televisores recuperados, as equipes policiais apreenderam equipamentos para jardinagem e agricultura. “Provavelmente esses objetos foram subtraídos em outro hotel. Agora as investigações irão apurar a procedência”, ressaltou o delegado.

Os suspeitos ainda não foram presos porque não foram encontrados em flagrante. “Todos os envolvidos nos crimes foram ouvidos. O inquérito será concluído e encaminhado à Justiça. Já os objetos recuperados foram devolvidos à vítima”, informou Eugênio.