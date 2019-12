A Polícia Militar, através do 10º Batalhão, anuncia que a Operação Verão tem seu início oficial hoje, 26, e transcorrerá até o dia 01 de março de 2020. O município de Guarapari contará com um reforço do policiamento durante todo período.

Haverá policiais do serviço ordinário e advindos de tropas especializadas, como o Batalhão de Trânsito , a Companhia de Operações com Cães, a Companhia de Missões Especiais e o Batalhão de Polícia Ambiental, que poderão atuar em diversas frentes, conforme demanda.

Pontos. Segundo a PM, o Policiamento ostensivo na cidade será realizado de forma preventiva e/ou repressiva, com intensificação da presença policial nas regiões de praias, pontos turísticos e pontos comerciais, afim de preservar a ordem pública, atender aos cidadãos e garantir as boas condições para o desempenho das atividades típicas da estação.

O Comandante do 10º Batalhão, Ten Cel Cleverson Mancini Lyra afirmou que “ Guarapari é o principal polo turístico do Estado, e com o aumento de fluxo da população, se faz necessária a atuação diuturna da Polícia Militar”

Eventos. Outro ponto importante são os grandes eventos que acontecerão no município, com previsão de volumoso público para determinadas atrações. Dessa forma, faz-se necessário o emprego de policiais especificamente para esses eventos a fim de coibir ações delituosas no entorno dos estabelecimentos onde haverá os shows. Importante frisar que durante todo período da operação verão, o policiamento preventivo dentro dos bairros será mantido.