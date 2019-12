Está aberta a temporada de shows da programação de Verão mais animada do balneário de Guarapari! Quem comanda a primeira noite de agito, marcada para sexta-feira, dia 27 de dezembro, no Multiplace Mais, em Meaípe, é a dupla goiana Jorge e Mateus e o grupo baiano É o Tchan, que vão trazer a combinação do sertanejo romântico e do pagode baiano que marcou a década de 90.

No show, o duo de música sertaneja formado por Jorge Alves Barcelos e Mateus Pedro Liduário Oliveira apresenta duas canções inéditas, lançadas no decorrer de 2019. A primeira delas é “Tijolão”, cujo clipe possui 155 milhões de visualizações no YouTube. O hit fala sobre uma pessoa que pretende deixar a internet para não ver o seu amor sendo feliz sozinho e foi escrito por Lari Ferreira, Diego Silveira e Rafael Borges, que também assinam sucessos do último DVD “Terra Sem CEP” (2018), como “Trincadinho”, “Propaganda”, “Amor Turista” e “Inesperado”.

A outra canção, lançada em outubro, é “Cheirosa”. Trazendo a história de uma pessoa que, após sofrer uma desilusão amorosa, resolve beber uma ‘gelada’ para homenagear a saudade da pessoa amada, a faixa também tem tido bons resultados. Na sexta-feira, dia 20 de dezembro, o sucesso ostentava a 5ª posição do Top 50 do Spotify Brasil.

Músicas do mais recente trabalho, “Terra Sem CEP”, gravado em Goiás, e sucessos de outros discos lançados nesses 14 anos de história e que colocaram a dupla no topo da lista de artistas mais ouvidos desta década no Spotify Brasil completam o repertório, como “Sosseguei”, “Voa Beija-Flor”, “Louca de Saudade” e “Nocaute”.

Já Beto Jamaica e Compadre Washington, do É o Tchan, comemoram 25 anos de carreira, completados neste ano, ao revisitar clássicos do pagode baiano como “Dança da Cordinha”, “Pega No Bumbum”, “Brincadeira da Tomada”, “Segure o Tchan”, “Pau Que Nasce Torto” e “Na Boquinha Da Garrafa”. Fenômeno musical com mais de 10 milhões de discos vendidos, o grupo possui uma discografia com 15 CDs e três DVDs.

A mistura de diversão e coreografia também será garantida com a animada “Arreia Novinha” e a recém-lançada “Teimosinha”, uma das apostas da atração baiana para o Verão. A nova canção é uma composição de Matheus Kennedy, Kartlove, Rodrigo Martins e Ed. Nobre e traz um ritmo dançante e alegre.

“É uma música swingueira, para cima mesmo. Já cantamos em alguns shows e a reposta do público foi incrível. É mais um sucesso para a história do Tchan”, apostam Beto Jamaica e Compadre Washington.

SERVIÇO:

JORGE E MATEUS E É O TCHAN

The Best Summer Of Your Life

Data: 27 de dezembro, sexta-feira, às 22 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (4º lote/meia): Front Stage a R$ 130 e Camarote 2 a R$ 180. Mesas para 4 pessoas (2º lote/único): Bronze a R$ 1.000, Prata a R$ 1.500 e Ouro a R$ 2.000

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica.

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica) e site ticketpremium.com.br

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.