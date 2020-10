Policiais Militares do 10º batalhão realizaram diversas apreensões no último fim de semana em Guarapari.

Na noite da última sexta-feira (23), por volta das 20h, durante o patrulhamento preventivo em Várzea Nova, policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado porém ao verificar sua situação criminal foi constatado que constava um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 1ª vara Criminal de Muriaé pelo porte e uso de documentos falsos.

Na manhã de sábado (24), por volta das 10h, a guarnição policial realizava patrulhamento preventivo em Perocão para averiguar denúncias de tráfico de entorpecentes. No local indicado abordaram dois indivíduos sendo um deles menor de idade.

Com um dos abordados foi encontrado treze 13 (treze) pinos de Cocaína, 15 (quinze) pedras de Crack, 05 (cinco) buchas e a quantia em espécie de R$ 115,00 (cento e quinze reais), com o outro abordado, menor de idade, foi localizado 01 (uma) bucha de maconha. Com apoio de outra guarnição, foram realizadas buscas no perímetro da ação policial e encontrado meio tablete de maconha. (Imagem 01)

Na noite de sábado (24), por volta das 20h, enquanto realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Adalberto Simão Nader, os militares avistaram um indivíduo trajando um casaco camuflado e uma touca que ao perceber a aproximação policial empreendeu fuga violando diversos domicílios e adentrando residências não sendo possível alcançá-lo. Em uma das residências, foi entregue aos policiais militares 01 (uma) sacola contendo 01 (um) revólver Calibre .38, 05 (cinco) munições Calibre .38, 01 (um) carregador de Metralhadora, 02 (duas) toucas ninjas, 32 (trinta e duas) pedras de Crack, 71 (setenta e um) pinos de Cocaína, além de materiais para embalo dos entorpecentes e 01 (um) cinto de “Guarnição” (porta-munições). O material foi recolhido e entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Na manhã do último domingo (25), por volta das 11h, os militares avistaram um indivíduo da qual já era de conhecimento da guarnição que constava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado foi verificado a autenticidade do mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES pelo crime no artigo 171 e foi localizado 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha. A ação ocorreu em Olaria.

Na madrugada de segunda-feira (26), por volta de 01h, policiais militares detiveram um individuo na Av. Anchieta, bairro Ipiranga, que acabara de arrombar e furtar uma distribuidora de bebidas no Centro de Guarapari. O indivíduo empreendeu fuga sendo alcançado pela guarnição policial. O mesmo se encontrava com com uma mochila, contendo R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) em espécie e 01 (uma) furadeira que pertenciam ao estabelecimento.

Os detidos (o menor apreendido) foram conduzidos para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.