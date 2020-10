De acordo com informações da Secretaria do Estado de Saúde (SESA), Guarapari é a nona cidade em todo o Espírito Santo com mais casos confirmados da Covid-19, com 3.838 ocorrências registradas da doença no município.

Na cidade, o número de óbitos em decorrência da enfermidade chegou a 125. O número de curados, em contrapartida, aumentou, com 3.540 casos considerados recuperados em Guarapari. O bairro com mais casos do coronavírus na cidade é a Praia do Morro, com 528 casos confirmados.

Espírito Santo. Até o momento, 151.276 casos da Covid-19 já foram confirmados em território capixaba. 139.703 são considerados curados da doença e 3799 óbitos em decorrência do vírus foram registrados.

Brasil. De ontem para hoje, o país registrou 13.493 novos casos do coronavírus, totalizando 5.395.920 ocorrências confirmadas da Covid-19 em território nacional. 4.835.915 são considerados recuperados. Também de ontem para hoje, 231 novas mortes foram confirmadas em decorrência do vírus, totalizando 157.226 óbitos por coronavírus no Brasil.