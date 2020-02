Vem aí a Corrida de Rua Ideally Guarapari, serão 12 quilômetros percorridos pelas mais belas praias da Cidade Saúde. Uma oportunidade de praticar atividade física, desbravar as maravilhas da cidade e ainda concorrer a prêmios. Os primeiros colocados irão receber prêmios em dinheiro e todos os participantes irão ganhar medalha.

A Ideally Construtora e Incorporadora reuniu as praias mais lindas de Guarapari, para que tanto os moradores, quanto os turistas possam apreciar as belezas e ainda se exercitar, concorrendo até R$7.000 (sete mil reais) em premiação.

A Corrida de Rua Ideally Guarapari vai acontecer no dia 12 de julho, às 8h da manhã. As inscrições serão abertas no mês de março, mas já se programe que a expectativa é que mais de 800 pessoas participem do evento.

Serão duas categorias (5km e 12 km), a largada irá acontecer na Praia de Peracanga na Enseada Azul e também da Praia da Areia Preta, no Centro com destino a Praia do Morro, onde irá ocorrer a chegada na Praça da Paz.

De acordo com o diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, essa iniciativa surgiu com o intuito de atrair corredores de diversos lugares para conhecer Guarapari também fora do verão. O lançamento oficial da corrida será realizado no mês de março. A data e o local ainda iremos divulgar em breve.

A organização do evento, está por conta do TeamFR Assessoria Esportiva. As inscrições para a Corrida de Rua Ideally Guarapari serão abertas no mês de março, e serão feitas online. Em breve divulgaremos mais detalhes.

Fique por Dentro:

Corrida de Rua Ideally Guarapari

Data: 12/07 domingo 8h

Largada: 12 km Praia de Peracanga – Enseada Azul

Largada: 5 km Praia da Areia Preta – Centro

Chegada: Praça da Paz / Praia do Morro

Premiação: Até R$7.000,00 (Sete mil reais em dinheiro)

Inscrições a partir de março.

Fique de olho nas redes sociais da Ideally: https://www.instagram.com/ideallyconstrutora/

https://www.facebook.com/ideallyconstrutora/