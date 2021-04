Boas histórias devem ser contadas várias vezes. E a história desse policial é de emocionar. O portal BHAZ, de Minas Gerais, mostrou essa linda atitude de um policial de Governador Valadares, que ajudou um vendedor de picolé e emocionou todos que acompanharam o que ele fez.

Segundo a reportagem enquanto estava trabalhando, o policial militar Julieder de Souza Rodrigues recebeu um pedido de ajuda de um homem, que já é conhecido na região por vender picolés. Ao site BHAZ, Julieder contou que o rapaz queria um “aconselhamento policial”.

De acordo com a matéria, o homem explicou que estava trabalhando quando passou perto de uma obra de construção civil e um cliente comprou 20 picolés com ele e um celular antigo, mas não pagou. “Ele falou comigo ‘rapaz, o cara fazer uma coisa dessas comigo, e eu precisando tanto’, e eu perguntei o que ele estava precisando”, conta Julieder.

Saco de arroz. Foi então que o vendedor apontou para a própria bicicleta e disse que o dinheiro que tinha só deu para comprar um saco de arroz, que estava junto da bike. “Ele foi me explicando a situação só que não ouvi mais nada depois que ele disse que não tinha nada de comer em casa e que isso já estava trazendo transtornos na família dele”, conta o policial ao BHAZ.

Compras. O policial se compadeceu e na mesma hora disse ao vendedor de picolé que a prioridade era uma “feira”, com os alimentos que ele precisava no momento. “Essa questão da ocorrência a gente resolve depois, no momento ele estava precisando de uma feira. Aí fui com ele no supermercado próximo, dei o carrinho para ele e disse para ele comprar o que precisasse”, disso o PM ao portal.

O PM Julieder disse que “Ele não sabia nem o que pegar, parece que ele não tinha costume com esse tipo de atitude, ele me pediu ajuda e falou ‘cara me ajuda, eu não sei nem o que eu pego’, e ele estava tão constrangido que pegava só miojo. Eu fui lá e peguei primeiro os alimentos básicos, depois fui para outras partes como biscoito, leite, carnes ”, explicou.

Deus deu Condição. O Policial ainda fez questão de comprar itens de higiene para a esposa do vendedor, como creme de cabelo, shampoo e hidratante corporal. Ele diz que Deus deu tal condição para ele ajudar. “Eu fiquei até pensando… como que isso causou estranheza das pessoas que estavam vendo. Eu me baseio num texto da Bíblia que diz que Deus preparou boas obras para gente andar por elas. Se eu fiz aquilo, é porque Deus me deu a oportunidade”, reflete.

Fé cristã. O policial explica que toda a ação foi baseada na fé cristã dele e de amor ao próximo. “A situação estava trazendo muito transtorno para ele. Pelo que vi a mulher já estava pensando em abandonar ele e voltar para casa dos pais por falta do que comer. ” Ele disse ainda que não sabia que estava sendo filmado, já que talvez não teria permitido a gravação das imagens.

Segundo o Portal, o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e já conta com cerca de 200 mil curtidas em uma única plataforma. Nos comentários, as pessoas parabenizam a atitude do policial. Veja o vídeo.

Enquanto vimos tantos policiais baterem em trabalhadores, ele policial de Governador Valadares dá um exemplo de humanidade.

Caiu um Cisco aqui… pic.twitter.com/k4ThDkVgYS — Nel Pessoa Pedra (@Nelpedra) April 10, 2021

*com informações do Portal BHAZ