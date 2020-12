Diante da matéria do Portal 27 sobre a instabilidade dos dados móveis no estado do Espírito Santo, a Vivo entrou em contato com a redação para esclarecer por que houve inconstância nas redes. Segue a nota:

NOTA À IMPRENSA

A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, desta quinta-feira (17), os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimento em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectada falha, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível. A empresa ressalta que cumpre a regulamentação que estabelece os parâmetros para ressarcimento em caso de interrupção dos serviços.