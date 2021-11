Por meio da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), a Prefeitura de Guarapari publicou o edital para cadastramento de ambulantes que estejam interessados em atuar na orla de Guarapari. Para participar é preciso preencher a requisição e seguir as especificações previstas no edital disponível no link: 20211119085007-edital-002-2021.pdf (guarapari.es.gov.br)

O participante não pode ter outra autorização válida de ambulante no município de Guarapari, pois todas as autorizações são de caráter pessoal e intransferível. O período para análise dos requerimentos vai de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2021. A publicação do resultado parcial será divulgada em 17 de dezembro de 2021.

Mais informações também poderão ser obtidas na sede administrativa da Septran, localizada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, Praia do Morro, Guarapari/ES, das 9h às 11h e de 13h às 17h.