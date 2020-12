A prefeitura de Guarapari não vai promover a queima de fogos na virada do ano de 2020 para 2021. A decisão é para evitar aglomerações que possam disseminar ainda mais o Coronavírus na cidade. Em resposta do jornal A Gazeta, a prefeitura informou que o motivo é “Devido a situação da pandemia enfrentada e, em respeito às medas sanitárias”.

Praia. No dia 30 de novembro, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), durante lançamento de uma ordem de serviço, afirmou à imprensa que haveria fogos em Guarapari. “Nós vamos ter os fogos que é um desejo do município. Na Praia do Morro em três pontos para que a gente possa distribuir as pessoas, mas longe de show e carnaval por enquanto. Enquanto não tiver vacina, nós não vamos fazer isso”, disse o prefeito.

Agora, depois de reuniões e respeitando as determinações do governo do Estado, a prefeitura resolveu cancelar. Diversos municípios como Vitória, Anchieta e Vila Velha, já haviam cancelado as festas e os fogos do final de ano.

Risco. O Governo do Estado anunciou na última sexta-feira (11), o 35º Mapa de Risco Covid-19, que terá vigência entre a próxima segunda-feira (14) e o domingo (20). Guarapari está classificada como Risco Moderado.

Dos 78 municípios capixabas, 24 estão classificados em Risco Baixo e 48 estão em Risco Moderado. Outros seis municípios (Anchieta, Domingos Martins, Ecoporanga, Ibiraçu, Mantenópolis e Marilândia) estão classificados como Risco Alto.