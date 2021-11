Os preparativos estão a todo vapor para receber 500 atletas inscritos que irão participar da Corrida de Rua Ideally Guarapari. O evento acontece no próximo dia 14 de novembro e as inscrições já se encerraram.

A equipe organizadora do evento se reuniu na quinta-feira, 04, para tratar dos últimos detalhes para oferecer uma experiência diferenciada aos participantes.

Entrega dos Kits

Os participantes inscritos, poderão recolher seus kits contendo camiseta, squeeze, viseira e o chip da prova até sábado. Foram definidos dois locais na Praia do Morro para facilitar o acesso aos atletas.

Na sexta-feira, 12/11, os kits poderão ser retirados no Estande de vendas do Edifício Elegance, Av. Beira Mar em frente ao quiosque 04, ao lado do Subway, das 14h às 20h.

No sábado, 13/11, a retirada dos kits será na Arena de chegada da prova, na Avenida Beira Mar, entre os quiosques 24 e 25, das 7h às 10h e de 15 às 18 horas.

Largada irá acontecer simultaneamente

A Corrida de Rua Ideally Guarapari tem dois trajetos de 5 km e 12 km onde a largada será simultânea em dois pontos da cidade: às 7h da manhã, na Praia de Peracanga em frente ao Residencial Marek e na Praia da Areia Preta em frente ao Radium Hotel.

Nos pontos de largada haverá estrutura de banheiros químicos para uso dos participantes. E durante o percurso, já foram providenciados pontos de hidratação com água para os atletas.

“No percurso de 12km teremos água a cada 3 km e no trajeto de 5km teremos água a cada 2km. Também teremos pontos de hidratação para os participantes na largada e chegada da corrida, tudo foi pensado no conforto do atleta durante a prova”, disse Felipe Rocha, treinador físico e organizador da corrida.

A estimativa é que os participantes concluam o trajeto de 5km em média de 30 minutos. Já a prova de 12km pode ser concluída em média com 1h15 de prova.

A chegada de todos os participantes será na Praça da Paz na Praia do Morro, onde uma estrutura de pódio, DJ e alguns parceiros da Ideally Construtora estarão recepcionando os atletas.

Trânsito será parcialmente interditado

Para viabilizar a corrida, haverá interdição em algumas vias da cidade nas Praias de Peracanga, Praia da Areia Preta e Praia do Morro, no domingo dia 14/11 das 7h às 10h30, durante o horário da Corrida de Rua Ideally Guarapari.

Um comunicado já foi enviado aos moradores e comerciantes da região, com intuito de informá-los sobre a mudança.

A interdição irá ocorrer parcialmente em alguns momentos do dia e o trânsito será completamente desviado para ruas adjacentes das 7h às 10h30, conforme autorização da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, nos trechos abaixo citados.

Praia de Peracanga (Avenida Miramar em frente ao Residencial Marek);

Praia da Areia Preta (Avenida Beira Mar em frente ao Radium Hotel);

Praia do Morro completamente fechado das 4h até às 10h30

(Avenida Beira Mar no trecho compreendido entre a Rua Márcio Pacífico Vieira – a Rua do Peixoto Imóveis até a Rua Atenas na altura do Quiosque 24);

Nos demais trechos que ligam a Praia de Peracanga até a Praia do Morro, as vias serão parcialmente interditadas entre às 7h e 10h30.

Fique por dentro: Corrida de Rua Ideally Guarapari

14/11/2021 Domingo

Largada: 12 km – 7h Residencial Marek – Praia de Peracanga

Largada: 5 km – 7h Praia da Areia Preta – Radium Hotel (5km)

Chegada: Praça da Paz – Praia do Morro