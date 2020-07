As movimentações políticas visando as eleições de 2020 continuam em Guarapari. Em visita a Fernanda Mazzelli, vereadora e pré-candidata à prefeitura, o presidente da assembleia deputado Erik Musso e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, reafirmaram que contam com Fernanda para disputar a prefeitura.

Modernidade. “Fernanda será nossa candidata. Uma jovem mulher de muito valor e que pode trazer dinamismo e modernidade a prefeitura de Guarapari” disse Erik Musso. O presidente do partido Roberto Carneiro falou sobre a pretensão do partido no Estado.

“Estamos visitando os diretórios municipais e iniciando o planejamento para as eleições. A primeira etapa é organizar a documentação e programar as convenções”. Disse Carneiro. Fernanda Mazzelli se mostrou animada para a disputa. “Estou recebendo muito carinho da população e na hora certa pretendo colocar meu nome à disposição” disse Fernanda Mazzelli.