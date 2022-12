A equipe do Comando de Operações Especiais da PRF/ES, realizava patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade pela região metropolitana de Vitória, neste dia (06/12) , quando deu ordem de parada em um veículo de modelo Peugeot, na altura do KM 22 da BR 262.

Pasta base. Durante a fiscalização, foi verificado que havia uma protuberância na parte superior do porta malas. Analisando pelo lado de dentro, foi encontrado um compartimento com 10 barras de uma substância análoga à pasta base de cocaína, no seu interior.

O condutor afirmou que buscou o carro na Praça da Estação em Belo Horizonte/MG e disse que entregaria em um endereço na Praia de Camburi em Vitória/ES, o indivíduo também alegou que pelo serviço iria receber um determinado valor.

Diante dos fatos, o condutor, juntamente com o veículo e o entorpecente foram encaminhados à delegacia, para providências cabíveis.

Carro. Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, lotado na Delegacia da PRF de Serra/ES, localizou um veículo Honda/FIT, estacionado. Durante verificação fora constatado o registro de ocorrência de roubo, em 14/11/2022. O veículo foi encaminhado para a DFRV (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos) de Vitória-ES.