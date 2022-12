A noite desta segunda-feira foi marcada pela violência na comunidade Mãe-Ba, em Anchieta. Carlos André Ribeiro Coutinho, conhecido como Esquilo, de 33 anos, foi morto a tiros na rua São Luiz.

Outros baleados. Além dele outros dois homens foram baleados. Emanuel Passos Júnior, de 25 anos, teve 6 perfurações e foi socorrido para um hospital da Grande Vitória. Já Bruno Pereira Gomes, de 18, foi socorrido para o hospital de Anchieta e posteriormente encaminhado para um hospital de referência.

Segundo a PM os autores do crime teriam sido identificados e são conhecidos em Mãe- Ba. “Na noite de ontem (05), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Maimbá, em Anchieta, próximo a um campo de futebol. Populares relataram que o crime teria sido cometido por dois indivíduos conhecidos na região, que evadiram-se logo em seguida”, Informou a PM através de nota.

Disputas. A informação da polícia é que o crime teria ligação com a disputa do tráfico de drogas da região. Em nota, a Polícia Civil informou que o um inquérito foi aberto para investigar o caso, mas que até o momento ninguém foi detido.

“A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”, ressaltou a PC, também através de nota.