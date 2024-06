Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma redução de 33% de óbitos em sinistros de trânsito nas rodovias federais do Espírito Santo neste feriado de Corpus Christi, em comparação com o mesmo feriado em 2023. O período de levantamento se estendeu da quarta (29) até a última hora do domingo (2) e encerrou com duas mortes em sinistros de trânsito, contra três registros ano passado.

Na Operação Corpus Christi deste ano, a PRF direcionou esforços prioritários para coibir os dois comportamentos de maior risco nas rodovias: ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.

Fiscalização e sinistros

Nos cinco dias de operação Corpus Christi 2024 foram registrados 28 sinistros, os quais resultaram em 29 pessoas feridas o que resultou em uma diminuição de 23% em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente nesses 5 dias foram flagrados 126 ultrapassagens em locais proibidos, 654 motoristas dirigindo com excesso de velocidade, 43 motoristas dirigindo sem o cinto de segurança e 7 flagrantes de motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica.

Educação para o trânsito

Em continuidade às ações do Maio Amarelo, foram realizadas ações em conjunto com outros órgãos para alertar motoristas, passageiros e pedestres sobre o papel de cada um na construção de um trânsito mais seguro e humanizado. E durante as abordagens, os ocupantes do veículo receberam informações sobre cuidados que preservam vidas e dicas de direção defensiva.