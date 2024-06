No período de janeiro a maio de 2024, o Espírito Santo registrou uma redução de 12,2% no número total de homicídios, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 389 casos neste ano contra 443 em 2023. Este resultado representa a menor quantidade de homicídios da série histórica desde 1996, quando os registros começaram a ser contabilizados.

Todas as regiões do Estado apresentam queda nos registros de homicídios no período. Na região Norte, a redução foi de 18,3%, enquanto a região Sul registrou uma queda de 6,7%. A Região Noroeste teve 17,3% homicídios a menos e a Região Serrana registrou uma redução de 20,8%, sendo que esta região não teve nenhum registro de homicídio doloso no mês de maio.

A Região Metropolitana registrou 190 homicídios em 2024 ante 206 registros no mesmo período de 2023. Este é o melhor resultado da série histórica desde 1996.

“Sem dúvida, é uma vitória para os capixabas, que hoje vivem em um Estado claramente mais seguro. Os resultados, por óbvio, não são suficientes, afinal, a segurança pública é um desafio diário e persistente. Mas os números nos mostram que estamos no caminho certo, com a redução dos homicídios em todas as regiões do Estado no período. Resultado de uma política pública robusta, consistente e resolutiva”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido. “Percebemos que a continuidade das políticas de combate à criminalidade violenta, especialmente por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, tem alcançado resultados históricos no Espírito Santo. A curva de redução de homicídios é constante e vamos continuar trabalhando para levar paz e segurança à sociedade capixaba”, afirmou.

Resultados

Em todo o Espírito Santo, foram registrados 76 homicídios em janeiro, 70 em fevereiro, 81 em março e 89 em abril. No mês de maio, foram registrados 73 homicídios dolosos no Estado, sendo o segundo melhor resultado para o mês. O melhor permanece sendo maio de 2022, quando foram registrados 71 homicídios no Estado.

Em maio de 2024, 41% das vítimas tinham alguma relação com o tráfico de droga e outros 22% dos casos foram classificados como crimes de proximidade, quando vítima e autor tinham alguma relação de proximidade (amigo, parente, cônjuge, etc).