Começou, nesta terça-feira (19), o primeiro curso do Programa de Treinamento em Classificação de cafés. Os objetivos são contribuir para a inserção feminina qualificada no setor e para o aprimoramento de métodos e técnicas, visando à melhoria da qualidade do café produzido no Estado e consequente aumento do valor agregado e da renda dessas famílias rurais.

O curso está sendo realizado na Fazenda Experimental do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O programa de capacitação é uma das ações do projeto Elas no Campo e na Pesca, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e foi estruturado a partir de demandas das cafeicultoras do Estado.

A capacitação está sendo realizada por meio de parcerias entre a Seag, o Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (CECAFES), o Incaper, a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), Sindicato Rural e prefeituras , por meio das Secretarias municipais de Agricultura.