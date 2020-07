Um projeto de Lei que tramita na Câmara de Guarapari quer dar o nome do ex-prefeito Antonico Gotardo que faleceu em 6 de dezembro de 2015, para a extensão da Avenida Paris, que foi inaugurada recentemente pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB).

Isso é o que prevê o Projeto de Lei (PL) n° 65/2020, que presta essa homenagem e foi aprovado na 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta quinta-feira (02). O autor do projeto é o presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB). “Sempre admirei o senhor Antonico Gottardo. Ele foi um excelente prefeito para Guarapari e acho que ele e sua família merecem essa homenagem”, relatou o parlamentar.

Medalha. Esta é a segunda homenagem que Gottrado recebe da Câmara. No ano passado, a solenidade em comemoração aos 128 anos de Emancipação Política de Guarapari inovou com a entrega da Medalha Antonico Gottardo aos últimos 10 prefeitos do município. Para que a nova homenagem se concretize, o PL será encaminhado para a prefeitura para ser sancionado pelo prefeito.

Mandatos. Antônio Gottardo (PHS) foi prefeito de Guarapari de 2001 a 2004. Depois foi reeleito para mais um mandato (2004/2008). Mas em agosto de 2006, foi afastado através de decisão do Tribunal de Justiça, sob acusações de irregularidades na prefeitura. Seu vice, Edson Magalhaes (PMDB), assumiu o cargo, onde ficou até junho de 2008 com a volta de Gottardo ao poder. Após o fim de seu mandato, Gottardo se afastou definitivamente da política.

Custos. Segundo a prefeitura, na extensão da Avenida Paris, mais de cinco quilômetros de via, galerias de macrodrenagens, ciclovia, paisagismo, iluminação e sinalização trânsito, ao custo de aproximadamente R$ 6 milhões. Veja como ficou a obra.