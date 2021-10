As chuvas que atingem o Estado estão causando prejuízos e preocupações em várias cidades. Em Guarapari não é diferente. No bairro Setiba moradores estão ilhados e desesperados ao ver suas casas sendo invadidas pelas águas da chuva. Teve morador que usou caiaque para sair de casa.

O caso foi destaque na imprensa do Estado, através do jornal A Tribuna. O aposentado Adenilso Avancini, de 69 anos, chegou a fazer uma barreira de terra no portão da casa que fica na rua Turquesa, e ficou mais de 24 horas tirando água com o balde do quintal, mas em questão de minutos a água invadiu os cômodos e a família perdeu tudo.

“Estou impossibilitado de sair de casa. Coloquei os carros em uma rampa mais alta, mas a água já chegou até nos carros. Infelizmente meus guarda-roupas, móveis, tudo se foi. A barreira de terra na frente do portão minimizou o problema, mas os 10 centímetros de água que entrou na casa, acabaram com tudo”, conta ele emocionado.

Também na reportagem, Christiane da Silva Oliveira e Lia Oliveira Pires, são da Associação de Moradores da Grande Setiba e relatam que dessa vez, a água da chuva alagou ruas que antes não inundavam, e acreditam que a falta de drenagem está prejudicando o local.

“Algumas ruas foram contempladas com obras de pavimentação e drenagem. A prefeitura começou as obras, mas logo parou. Pedimos por diversas vezes informações sobre solução para nosso bairro, mas a prefeitura responde sempre a mesma coisa: que vai encaminhar ao fiscal para análise, e não resolve”, disse Christiane, presidente da Associação.

Resposta. Procurada pela imprensa, a prefeitura informou que a Defesa Civil Municipal realizou a vistoria no local e a Secretaria de Obras Públicas (Semop) já está na região fazendo desobstrução de rede pluvial, para o escoamento da água.

“A Semop e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) informam que já realizaram a solicitação junto ao Iema e ao Parque Paulo César Vinha para autorização da obra de drenagem no local. Essa autorização é necessária, pois o escoamento vai ser realizado pela área pertencente ao parque”, informou a prefeitura por meio de nota.