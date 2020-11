O guarda-vidas de Guarapari Ariesley Alves Moreira Pereira, 39 anos, continua hospitalizado e precisando de mais doações de sangue. Ariesley precisa de transfusão de sangue várias vezes ao dia, e todas as bolsas doadas pelo primeiro grupo já foram usadas. Foram 20 bolsas.

Para ajudar, amigos e familiares estão organizando mutirões com vans que fazem diariamente o transporte de doadores de Guarapari para os hemocentros do estado. O salva-vidas agora está internado no hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória e os exames ainda estão sendo realizados, para fechar um diagnóstico.

Entenda o caso

Ariesley passou mal durante o último sábado e logo em seguida teve um sangramento na gengiva. O salva-vidas procurou a UPA do município e lá teve o diagnóstico de que as plaquetas estavam em níveis baixos, Ariesley foi, inclusive, testado para a Covid-19 na UPA, resultando em positivo. Porém, quando foi transferido para o hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, testou novamente e desta vez o resultado foi negativo.

Diante de um agravo no caso, o salva-vidas foi transferido para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, com suspeita de uma forte anemia. Ariesley precisa de transfusão de sangue várias vezes ao dia, e todas as bolsas doadas já foram usadas.

Como ajudar

Para ajudar, os interessados podem ir em qualquer hemocentro do estado, que ficam localizados nos municípios da Serra, Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus.

Também saem vans diariamente de Guarapari para Vitória. Para ir de van, os doadores podem entrar em contato com a irmã do guarda-vidas, Alynne Alves, pelo número (27) 99524-0404, para organização do transporte.