Foi preso durante a tarde desta quinta-feira (27), Luciano Correia Santos, 24 anos, suspeito de cometer o assassinato contra Jorge Luís de Almeida, conhecido na região como Carioca, de 34 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime se deu por conta de uma disputa do tráfico de drogas na região.

Luciano foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa onde ele mora, no bairro Nova Anchieta. Junto dele foi encontrada a arma do crime, um revólver calibre 38, que estava com a numeração raspada.

O suspeito confessou o assassinato para a polícia após ser levado para a delegacia, onde iria depor sobre o crime. Agora Luciano será levado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde irá esperar estando à disposição para a justiça. Ele irá responder por dois crimes, sendo eles o homicídio de Jorge Luís e a posse ilegal de arma de fogo com a numeração raspada.

O homem foi preso em uma ação conjunta da equipe da Polícia Civil de Anchieta e o Departamento de Polícia de Iconha.

Relembre o caso

Jorge Luís, também conhecido por Carioca, foi morto na noite da última sexta-feira (21), no portão da casa onde morava. Segundo testemunhas Carioca foi chamado para ir até a entrada da residência para conversar, sendo então surpreendido por Luciano que disparou seis vezes contra Jorge.

O crime ocorreu no bairro Justiça 2 em Anchieta, e estava sendo investigado pela equipe da Polícia Civil do município. O homem morreu no local e posteriormente foi levado ao Departamento Médico Legal, onde passou pelos trâmites legais necessários e foi reconhecido.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.