A vendedora e moradora do bairro Kubitschek em Guarapari, Euzineia Loyola, de 50 anos, foi encontrada morta em um sítio na zona rural do município de Anchieta nesta terça-feira (18). Neca, como era chamada, era dada como desaparecida. Surgiram algumas publicações nas redes sociais procurando alguma informação sobre seu paradeiro.

Ainda na manhã de hoje, parentes compartilharam uma publicação no Facebook pedindo ajuda para encontrar Euzineia, que teria saído de casa cedo na segunda-feira (17), por volta das 5 horas. Segundo os familiares, o último contato com ela foi feito às 11 horas do mesmo dia.



“Pessoal bom dia! Essa é minha tia Euzineia Loyola, ela saiu por volta de 5:30 da manhã do dia 17/08/2020 o último contato que fizemos com ela foi as 11:30 da manhã. Se alguém viu ela, ou souber de qualquer informação por favor nos ajude. Pode ligar para o telefone (não divulgado por respeito aos parentes da vítima)”, dizia a publicação.

Vizinhos relatam que ela era muito querida e amada no bairro e que sempre manteve boas relações com todos. Muito tranquila e religiosa, Euzineia tinha uma loja no bairro, na qual vendia roupas, perfumes e cosméticos.

As pessoas que a conheciam estão desolados com o crime e sem entender o que ocorreu. Nossa equipe está apurando mais informações, e atualizaremos a qualquer momento.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.