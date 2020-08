O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, assinou uma ordem de serviço para construção de uma quadra poliesportiva na Academia da Polícia Militar, em Cariacica. Serão investidos R$ 1.747.127,94 na obra dessa quadra coberta com arquibancada.

O orçamento da obra, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi fornecido pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

Em sua fala, Casagrande destacou a importância do crescimento e estruturação do Instituto, antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA). “Para nós, ter uma Polícia Militar com boa formação é fundamental. Polícia legalista, respeitosa, que sabe punir quem necessita de punição, como fizeram com o acusado do estupro de uma criança de dez anos em São Mateus, que foi preso pelos nossos policiais em Betim-MG na madrugada de hoje. Quando comparamos nossa Polícia com a de outros Estados, vemos que estamos um passo à frente”, afirmou.

O governador prosseguiu: “Sempre falo que nossa Polícia precisa de resultado e presença. Essa quadra está incorporada a um plano de investimento de melhoria para nossas forças de segurança. Estamos realizando um conjunto de investimentos que envolve as três forças de segurança e vamos entregar instituições mais estruturadas, seja valorizando o profissional ou melhorando a estrutura física. Eu gosto da área da segurança pública e me envolvo diretamente através do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que para nós é uma política prioritária”.