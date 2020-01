Apostadores de todo país têm até as 17h desta terça-feira (31) para concorrer ao prêmio especial da 11ª edição da Mega da Virada. O sorteio do concurso 2.220, cujo prêmio está estimado em R$ 300 milhões, será realizado no dia 31, véspera do Ano Novo, a partir das 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo/SP, com retransmissão pelos principais canais de TV aberta.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do país, no Portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e também no aplicativo Loterias CAIXA, disponível para usuários de iOS. Para jogar pela internet, o apostador deve preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, efetuar cadastro e possuir cartão de crédito. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.

O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site, além da Mega) é de R$ 30,00 e o máximo de R$ 500,00 por dia. Os titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

A aposta simples custa R$ 4,50. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 860 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir duas ilhas particulares com iates de luxo.

O prêmio do concurso especial não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (5 números) e assim por diante.

Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões para a Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Na Mega da Virada, caso dez pessoas organizem um bolão com um jogo de 10 números, cada cota sairá por R$ 94,50 e cada apostador do grupo receberá R$ 30 milhões, caso a aposta seja a única contemplada com o prêmio estimado. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Combo de apostas no Portal Loterias CAIXA:

O apostador que utiliza o portal Loterias CAIXA também pode optar pelo combo de apostas. Além de jogar na Mega da Virada, é possível aumentar as chances de jogar nas Loterias CAIXA apostando também em outras modalidades. Estão disponíveis 6 variedades de combo, dentre eles um apenas com apostas para a Mega da Virada.

Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.