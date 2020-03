Em sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro, no plenário Urias Simões dos Santos, a vereadora Tereza Mezadri fez Indicação ao Prefeito Municipal, Fabricio Petri sobre a possibilidade de aquisição de cadeiras de rodas anfíbia para deficientes nas praias mais frequentadas do balneário de Anchieta.

Cadeira de rodas anfíbia. É a tradicional cadeira de rodas para praia, que se transformou em uma grande opção de lazer ao cadeirante. Com o verão e as altas temperaturas, todo mundo quer se divertir. Neste contexto, cadeirantes também podem aproveitar o lado bom dos dias quentes, como as atividades na água. “O problema é que na cadeira de rodas comum não dá, pois ela tem uma série de limitações quando se fala em locomoção na areia”, explicou Tereza.

Além disso, pouquíssimas praias e clubes com piscinas são preparados para oferecer acessibilidade ao cadeirante. E é justamente aí que a cadeira de rodas anfíbia aparece, ela dá oportunidade as pessoas com mobilidade reduzida, seja permanente ou temporária, de curtirem a praia com direito a um banho de mar refrescante.