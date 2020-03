Os vereadores de Anchieta aprovaram por unanimidade na sessão do último dia 10, o Projeto de Lei 45/2019, que cria as eleições diretas para Diretores e Vice-Diretores nas escolas do Município de Anchieta.

O projeto é de autoria do vereador Beto Caliman, que afirmou que o projeto foi aprovado graças a mobilização dos alunos, pais e responsáveis, professores, profissionais da Educação e toda a comunidade.

“Fico feliz que pude ser o autor deste Projeto e pela confiança depositada, a partir de agora teremos que acompanhar, se o projeto de lei será sancionado, para começarmos a executar e prepararmos as eleições escolares”, disse.

Estiveram presentes à sessão várias professoras que agradeceram Caliman após a votação. O projeto segue para a Prefeitura de Anchieta, para ser vetada ou sancionada pelo prefeito Fabrício Petri.