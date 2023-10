O serviço de estacionamento rotativo tem sido uma fonte constante de reclamações por parte dos cidadãos de Guarapari. Uma questão fundamental permanece no centro do debate: a empresa responsável pelo serviço está cumprindo adequadamente o contrato estabelecido com a prefeitura municipal?

Em entrevista para o portal27, o vereador Rodrigo Borges (Republicanos) levantou preocupações sobre o cumprimento do convênio entre prefeitura e empresa. Segundo ele, de acordo com informações não oficiais, o contrato não está sendo cumprido propriamente.

Requerimentos. Borges expressou frustração com a falta de cooperação da prefeitura em relação a solicitações de informação feitas pelos vereadores desde o ano passado. “A prefeitura não tem encaminhado as respostas para os requerimentos feitos desde 2022, solicitando informações sobre o repasse da empresa para o município. Os requerimentos foram aprovados no plenário, encaminhados, mas não temos informação”, afirmou o vereador.

As alegações de falta de transparência em relação aos repasses financeiros da empresa para a prefeitura lançam uma sombra de dúvida sobre a gestão do contrato e sobre a utilização dos recursos públicos na cidade.

Prefeitura. Questionada sobre o assunto pela equipe do portal27, a prefeitura emitiu a seguinte resposta: “A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informa que a empresa Rizzo Parking tem sido notificada e, o município tem acompanhado as reclamações, para que seja prestado serviço conforme contrato firmado.”

Rizzo Parking. A equipe do portal27 procurou a Rizzo Parking por meio de sua assessoria de comunicação em busca de esclarecimentos sobre o assunto. No entanto, não obtivemos uma resposta.