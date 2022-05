A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, vai promover um processo seletivo simplificado para médico clínico geral plantonista e cadastro de reserva, conforme a publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (29), visando a contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de saúde.

Com salário base de R$ 2.494,80 (Gratificação da Lei 5.959/2017), mais R$ 2.900,00 (Gratificação de Incentivo da Lei 5.960/2017), com insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação, o processo seletivo será de etapa única, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, onde o candidato deverá acessar o site no endereço http://www.vilavelha.es.gov.br/concursos , com preenchimento do formulário de inscrição, no período de 8h do dia 2 de maio até às 17h do dia 13 de maio de 2022. Acesse o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022, entre as páginas 19 e 31, clicando AQUI.

Sobre as atribuições do profissional: Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população.