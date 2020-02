Em sessão ordinária realizada no dia 05 de fevereiro, no plenário Urias Simões dos Santos, o vereador Alexandre Assad usou a tribuna para mais uma vez fazer duras críticas a Cesan e reafirmar que votou contra a renovação do contrato da concessionária, por não acreditar nas promessas prometidas pela companhia.

“O ano mudou, mas infelizmente as coisas não mudam, estamos diante de um ano novo, mas velhas práticas continuam a imperar no município de Anchieta, a Cesan vem prestando um péssimo serviço à população, gostaria de deixar bem claro para a população que este vereador votou contra essa renovação de contrato”, discursou Alexandre.

O vereador afirmou que se a votação da renovação fosse hoje, muitos colegas mudariam o voto, já que apenas um mês depois da autorização os mesmos velhos problemas se repetem, como a falta d’água em diversas comunidades no período de veraneio. Alexandre citou o problema de Iriri que ficou três dias sem água na virada do ano.

“Não temos mais as causas que foram duramente construídas aqui pelos colegas, a principal fala da possibilidade de rescisão do contrato de forma unilateral pelo município caso a empresa não cumprir com o que está estabelecido no plano de saneamento básico, o Prefeito vetou, não temos mais garantia nenhuma de que a empresa seja obrigada a prestar um bom serviço”, alertou Assad. Porém os vetos do prefeito ainda serão analisados pela Câmara e podem ser derrubados.

Alexandre disse que em uma audiência pública na casa, ano passado, a representante da ARSP (agência que regulamenta as empresas de concessão pública no Estado) quando perguntada pelo vereador afirmou que: em 15 anos na agência, a Cesan nunca pagou uma multa. Baseado nisso, Assad garante que a concessionária recorre das decisões e fica sempre impune dos erros que comete.