Oportunidades para todos os níveis de escolaridade estão disponíveis nessa semana na agência do Sine de Vila Velha. As vagas de emprego são oferecidas por empresas instaladas na cidade ou em cidades vizinhas que buscam profissionais no mercado de trabalho.

Entre as vagas mais ofertadas estão: vendedor de porta em porta, com 14 oportunidades; instalador de linhas elétricas de alta e baixa, com 12 chances; analista administrativo, com sete vagas. Para concorrer a uma das ocupações, é preciso fazer o agendamento online do Sine, clicando aqui.

O Sine de Vila Velha funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

Confira a lista completa de vagas:

Ajudante de eletricista 3

Ajudante de obras 2

Analista administrativo 7

Analista de recursos humanos 1

Arte-finalista 1

Auxiliar de engenheiro da construção civil 1

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de logística 5

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão 4

Balconista de açougue 1

Caldeireiro (chapas de cobre) 1

Carpinteiro 2

Caseiro 1

Chapeiro 1

Consultor de vendas 3

Consultor imobiliário 1

Costureira em geral 1

Cozinheiro geral 1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1

Desossador 5

Eletricista instalador de alta e baixa tensão 6

Empregado doméstico nos serviços gerais 5

Estoquista 5

Fiel de depósito 3

Fisioterapeuta geral 1

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa – tensão (rede aérea e subterrânea) 12

Instalador de som e acessórios de veículos 1

Marceneiro 4

Montador de móveis de madeira 2

Motorista carreteiro 1

Motorista de caminhão 1

Operador de balancim 10

Operador de empilhadeira elétrica 1

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) 1

Operador de retro-escavadeira 1

Pedreiro 7

Pintor de móveis – a pistola 1

Preparador fisiocorporal 1

Salgadeiro 5

Salgador – em charqueada 1

Serralheiro 1

Técnico de contabilidade 1

Técnico de edificações 1

Técnico de operações de telecomunicações 2

Vendedor interno 1

Vendedor porta a porta 14

Vigilante 1