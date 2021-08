Internado por Covid-19 desde a sexta-feira (6), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ator Tarcísio Meira de 85 anos, morreu na manhã de hoje. Ele estava internado junto com a mulher Glória Menezes, de 86 anos.

Ele estava intubado e precisava fazer hemodiálise. Hoje o ator não resistiu e morreu. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento. Eles já haviam tomado a primeira dose da vacina em março e a segunda no início de abril. Desde então, estavam isolados em um sítio da família e Porto Feliz (SP). Em setembro de 2020 eles tiveram seu contrato com a Globo encerrado depois de mais de 50 anos.

Especialistas ressaltam que nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte. No caso da vacina contra Covid-19, principalmente depois da segunda dose.