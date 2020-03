Após matéria do Portal 27, sobre o laudo final da perícia dos áudios, nossa equipe conseguiu conversar com o advogado do vereador Dito Xaréu (SDD), Marcos Bitencourt, que nos disse que ao contrário do que o relatório concluiu, o Laudo não confirma que é a voz do vereador.

Segundo o Laudo, “Suporta muito fortemente a hipótese do locutor identificado nas imagens aditivas dos arquivos de vídeo como “vereador Dito Xaréu” ser a fonte das falas questionadas do que na hipótese de ele não ser”, diz uma parte do Laudo (reveja aqui).

Probabilidade. Mas de acordo com Marcos Bitencourt. “Com relação aos áudios, se você verificar a perícia, ela não fala que os áudios são do vereador. Existe grande probabilidade de serem do vereador. Então entre uma grande probabilidade de ser e o fato de ser, tem uma diferença enorme do mundo jurídico. Então ela não confirma cem por cento de ser a voz do vereador”, explicou ele ao Portal 27.

Datas. O advogado sustenta que falta contextualização da perícia sobre os áudios. “O que ela fala é que cada trecho de áudio não foi editado. Os trechos. Ou seja, quem gravou, gravou de forma direta o trecho. Mas a perícia ela não me traz uma ordem cronológica, qual áudio foi gravado primeiro, qual áudio foi gravado depois, em que contexto aqueles áudios foram gravados. O momento que eles foram gravados. Eu não sei se aqueles áudios foram gravados um em 2015, outro 2016, 2020, 2018, 2019, eu não sei a data de gravação dos áudios”, afirmou.

Insuficientes. O advogado ainda diz que pode ter havido alguma manipulação nos áudios. “A pessoa pode muito bem ter pegado trechos diversos de áudios do vereador e utilizado para fazer uma montagem, no intuito de prejudica-lo. E outra questão. Essa perícia também vai ser utilizada onde? Essa que é minha dúvida. Porque já não existe mais o processo administrativo, que já findou com a cassação dele. E nós entramos com uma ação ordinária junto a Vara da Fazenda Pública Estadual, e o próprio juiz deu uma liminar, e nessa decisão que é até pública, e ele fala que os áudios são insuficientes para uma cassação. Porque os áudios não dão certeza da voz, como a perícia também não deu certeza. Não se sabe as condições que esses áudios foram feitos. Se foram feitos de uma forma legal, ilegal”, disse.

Inconclusiva. Ele reforça que a perícia é inconclusiva. “ E algo muito solto essa perícia. E como eu disse, você vai utiliza-la aonde? Você não tem mais processo administrativo. Dentro da ação ordinária eu entendo que ela pode até ser juntada. Mas acredito que não vai ser cabível a sua ali dentro. Porque é uma perícia inconclusiva no seu final”, reforça.

Politica. Ele cita ainda questões políticas nesses áudios. “E eles lançam uma perícia dessa totalmente infundada, sem um ponto conclusivo, visivelmente para prejudicar a possível tentativa de reeleição do vereador. Temos que ver o que eles vão fazer com essa pericia, onde ela vai ser juntada, se vai vir uma nova ação, porque eu acredito que não, porque não tem fundamento jurídico para isso. Aguardar o que eles vão fazer com ela. Mas quanto a perícia a gente está bem tranquilo, porque ela foi totalmente inconclusiva”, disse.