O Portal 27, em um movimento para dar destaque e falar sobre a importância do futebol do Espírito Santo, está abrindo espaço nas matérias para a cobertura dos times estaduais, além de iniciar as preparações para uma cobertura do campeonato estadual do Espírito Santo, popularmente conhecido como Capixabão.

Atualmente o estado conta com 27 times registrados na FES (Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo), dos quais 10 estão participando do Capixabão Série A, e 5 participando do Capixabão Série B, sendo esses 15 os que terão maior destaque e cobertura oficial pelo Portal 27.

Um estado com muita tradição no futebol, já tendo inclusive times disputando a Série A e a Copa do Brasil, como o Linhares em 1994 que ficou em 3º na Copa do Brasil, e o Desportiva Ferroviária, último participante capixaba na Série A do Brasileirão, em 1993.

Em 2020, o Espírito Santo conta com dois times disputando a Série D do Brasileirão, sendo eles o Real Noroeste e o Vitória Futebol Clube. Em uma medida de atrair atenção dos telespectadores, amantes de futebol e possíveis patrocinadores, o Portal 27 iniciou esse projeto.

“Sabemos que o futebol é uma paixão nacional. Nós queremos fortalecer o futebol capixaba. Temos grandes times, que já conseguiram grandes conquistas. Sentimos a necessidade de dar esse apoio trazendo para os nossos leitores e internautas o que acontece no futebol capixaba”, disse a diretora do Portal 27, Barbara Basílio.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.