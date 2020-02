A Câmara Municipal de Guarapari vai realizar uma Sessão Ordinária de cunho solene para abrir os trabalhos do Legislativo em 2020. O evento será no próximo dia 20, às 19h, no auditório Praia das Castanheiras do Sesc de Guarapari.

Homenagens. Na ocasião, cada parlamentar irá homenagear uma pessoa que se destacou ao auxiliar, incentivar e acompanhar os trabalhos da Casa de Leis com o título de Amigo do Legislativo. O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PRB), lembrou que 2019 foi um ano de inovações e muito trabalho e afirmou que 2020 também será um ano produtivo para o Legislativo.

“No ano passado nós trabalhamos bastante para cumprir o nosso papel como vereadores, que é legislar e fiscalizar. Além disso, nossa gestão trouxe muitas novidades com o objetivo de economizar e dar transparência aos atos da Casa de Leis, como exemplo temos o aplicativo Câmara na Palma da Mão e a virtualização dos Processos. Neste ano vamos continuar nos esforçando para fazer o melhor pela população de Guarapari e gostaria de convidar a sociedade para participar desta solenidade que dará início aos nossos trabalhos”, afirmou o presidente.

Devido a reforma do Plenário Ewerson de Abreu Sodré, as três Sessões Ordinárias seguintes à solenidade, previstas para 27 de fevereiro, 05 e 10 de março, acontecerão no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir das 15h.