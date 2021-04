Um caminhão roubado foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (14) em Guarapari. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, que encontrou o veículo com a placa adulterada escondido em um bairro da cidade.

O veículo foi encontrado no Bairro Ipiranga e havia sido roubado no município de Cachoeiro de Itapemirim, na terça-feira (06). De acordo com o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, as investigações tiveram início após denúncias provenientes do Disque-Denúncia 181.

“A equipe da DEIC localizou o caminhão, por meio de verificações de denúncias feitas por moradores locais, que estavam desconfiados do aparecimento de vários veículos no local. Nossa equipe foi até lá e pesquisou o emplacamento, constatando que o único veículo roubado era o caminhão”, explicou o delegado.

O veiculo recuperado estava com uma placa falsa cobrindo a verdadeira. Após os procedimentos, o caminhão foi entregue para o legitimo dono. As investigações estão em andamento na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim para descobrir a autoria do crime.

*Com informações da assessoria da Polícia Civil.