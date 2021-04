O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) lançou na última quarta-feira (07), a campanha “Conte com o Sebrae” para levar informação, orientação e capacitação aos empreendedores capixabas neste período de pandemia. Uma das ações desta campanha é um mutirão, onde a instituição vai ampliar seus atendimentos remotos. Do dia 7 ao dia 23 de abril, a instituição está realocando a função de alguns colaboradores com o objetivo de aumentar os atendimentos ao público. Neste período, cerca de cem profissionais estarão atendendo de forma remota.

Todo empreendedor que precisar de apoio neste momento difícil da pandemia poderá contar com o Sebrae/ES, que, pelos canais remotos, vai ouvir as necessidades e indicar as melhores soluções para cada caso. Além disso, o “Conte com o Sebrae” vai oferecer orientações para renegociação de dívidas, acesso ao crédito, aumento das vendas online, protocolos para atender durante a pandemia, entre outros.

“Queremos que o empreendedor tenha a certeza que pode sempre contar com o Sebrae. Principalmente neste período em que a situação está tão difícil para os pequenos negócios, vamos ampliar os atendimentos para oferecer apoio e orientação para o que eles precisarem”, garante o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

As ações do “Conte com o Sebrae” podem ser acessadas pelo link: www.sebraees.com.br/contecomosebrae. Já os atendimentos remotos serão realizados, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp no número (27) 3041-5500.