A Superintendência do IBGE no Espírito Santo abriu nova seleção para trabalho temporário no Censo 2022. São 704 vagas para a função de Recenseador, distribuídas em 41 municípios, e oito vagas pa ra Agente Censitário (uma em Conceição do Castelo, uma em Brejetuba e seis em Santa Maria de Jetibá).

As inscrições, sem taxas, vão até a próxima quinta-feira, 10 de novembro de 2022. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos locais indicados nos arquivos em anexo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Para o cargo de agente censitário supervisor, a escolaridade exigida é o nível médio completo .

Para o cargo de recenseador, a escolaridade exigida é o nível fundamental completo . A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov. br/trabalhe-no-censo/ estimativa-de-remuneracao.html ).

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

Seguem em anexo os quadros de vagas com locais de inscrição por município.

Vagas ACM ACS PSS Reduzido_ES_08-11-22 Vagas RECENSEADOR PSS Reduzido_ES_08-11-22