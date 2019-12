Um encontro que aconteceu na noite de ontem (27) mostrou que as eleições de Guarapari podem ser de muitas surpresas. O governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito Edson Magalhães (PSDB), se encontraram durante a abertura da Feira Interestadual de Negócios do Artesanato de Guarapari (FEINARTG).

Lados opostos. Um encontro entre um prefeito e um governador não seria um destaque tão importante. É uma das coisas mais normais do dia a dia da política. Mas o fato é que Edson e seu grupo sempre ignoraram sistematicamente Renato Casagrande. O prefeito sempre fez questão de dizer que é fã declarado e aliado de Paulo Hartung, que é o maior adversário político de Casagrande.

Visão política. Mas ontem Edson surpreendeu a todos, esqueceu as rixas políticas e foi recepcionar o governador. Eles se abraçaram, sorriram, tiraram fotos juntos e até conversaram ao pé do ouvido. Para o meio político isso mostra que Edson está mudando sua visão de fazer política e vendo a necessidade de se aproximar da maior liderança política do Estado.

Aproximação. Essa atitude do prefeito, as vésperas da eleição de 2020, deixou os presentes, vereadores, lideranças políticas, partidárias e jornalistas, pensando que pode estar acontecendo uma aproximação entre Edson e Casagrande. Ao lado deles estava o fiel escudeiro de Casagrande, o subsecretário estadual de turismo, Gedson Merízio, a quem Edson também fez questão de cumprimentar.

Gedson. Gedson é o pré-candidato à prefeitura pelo PSB e também é uma liderança importante no cenário de 2020. A movimentação dele pode alterar o cenário, fortalecendo uns e enfraquecendo outros. Mas a análise de hoje não passa especificamente por Gedson. Isso fica para uma outra oportunidade. Hoje, vamos falar dessa possível aproximação de Edson e Casagrande, pois para os dois essa união é interessante. Vou explicar:

Adversário. Edson é candidato a reeleição e o seu maior adversário para as eleições do ano que vem é o deputado estadual Carlos Von (Avante). Deputado esse que faz oposição ao governador. Carlos Von votou contra os projetos mais importantes de Casagrande e se uniu a uma minoria de deputados que fazem uma forte oposição ao governo estadual.

Inimaginável. Ou seja, a aproximação entre o prefeito e o governador é quase que natural em virtude dos dois terem um adversário em comum: Carlos Von. A movimentação política do deputado, fez com que algo inimaginável acontecesse. Edson largar um pouco seu jeito “político” e perceber que precisa se aproximar de Casagrande, pois seu maior adversário para as eleições faz oposição política ao governador.

Provérbio. Com tudo isso, não precisa ser cientista político, ou conhecedor profundo de política para perceber o que está acontecendo. Resumidamente, basta somente observar o que diz o provérbio: “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”. Sem dúvidas, em 2020, fortes emoções e uniões vem por aí.