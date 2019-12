O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na noite desta sexta-feira (27), da abertura da 18ª edição da Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (FEINARTG). O evento acontece no antigo Radium Hotel, no Centro do município. O evento conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Casagrande destacou a importância da feira para o artesanato capixaba e para o turismo de Guarapari. “Com mandato ou sem mandato todos os anos eu venho à feira. Criei uma relação com os artesãos pela importância dessa atividade para o nosso Estado e para o Brasil. O evento une o turismo, as belezas de Guarapari, a cultura e o artesanato, que é a pura expressão do talento do povo capixaba”, disse.

Ele ressaltou ainda a inclusão da agroindústria na feira, dando um dinamismo extraordinário ao interior do Estado. “Isso gera um energia e uma identidade para produzir o que precisamos que é a identidade capixaba. Guarapari se torna a capital do artesanato capixaba”, completou o governador.

A presidente da Confederação Nacional dos Artesãos, Maria das Graças Reis, que preside a federação local, elogiou a atuação do governador. “Hoje é dia de agradecer ao nosso governador por acreditar no artesão capixaba. Apoiando incentivando e colocando a economia do artesanato para girar. Colocamos o artesanato capixaba em todo o Brasil com a ajuda da Aderes e do Sebrae. Obrigado às associações e à turma do artesanato. Vamos trabalhar muito até o dia 19 de janeiro”, agradeceu.

A abertura da 18ª edição da FEINARTG teve ainda as presenças do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães; do presidente da Aderes, Alberto Gavini; do subsecretário de Estado de Turismo, Gedson Merízio; vereadores; além de outras lideranças estaduais e locais.

A feira segue até o próximo dia 19 de janeiro no antigo Radium Hotel, em Guarapari. O horário de funcionamento é das 17h às 23h, todos os dias da semana. A entrada é gratuita.