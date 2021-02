Os idosos acima dos 90 anos e não acamados estão recebendo a vacina contra o coronavírus em um modelo de Drive Thru no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no Bairro Muquiçaba.

O atendimento começou na manhã de hoje, de 8h às 12h, e segue até quarta-feira. Para receber a vacina é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de de Geografia e Estatística (IBGE), Guarapari possui uma média de 500 idosos acima de 90 anos.

Para os idosos acamados, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou nesta segunda-feira (08), o cadastramento dos idosos que residem em áreas descobertas e que ainda não possuem registro na Unidade de Saúde. Esse cadastro será utilizado para a aplicação da vacina contra a Covid-19.

Os familiares/responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde para fazer este cadastramento. Esse cadastramento só será realizado na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, Unidade de Saúde Meaípe, Unidade do Village do Sol e Unidade de Recanto da Sereia.

Nesse cadastramento é preciso preencher uma ficha com dados pessoais do paciente como: nome completo, CPF, Carteira do SUS, nome da mãe, dados de saúde, entre outros.