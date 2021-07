O governo federal, através do Ministério da Saúde, reconheceu, em documento enviado à CPI da Covid no Senado Federal, que os medicamentos do chamado Kit Covid são ineficazes contra o coronavírus. A informação é da Revista Carta Capital.

Notas técnicas. De acordo com a revista, por pedido do senador Humberto Costa (PT-PE), duas notas técnicas foram entregues a CPI pelo Ministério.

Nessa nota foi informado que “Alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles: hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, colchicina e plasma onvalescente. A ivermectina e a associação de casirivimabe + imdevimabe não possuem evidência que justifiquem seu uso em pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população”, diz o texto da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), responsável por assessorar o Ministério da Saúde quanto à incorporação de tecnologias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o documento que a revista teve acesso. “Não há, no âmbito da Conitec, demanda para análise de incorporação da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19”, diz parte do texto que conclui.