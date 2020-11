O vereador mais votado para a Câmara Municipal de Guarapari este ano, foi o parlamentar Zé Preto (Patriotas). Com 1.638 votos, o empresário de 46 anos, foi reeleito para ocupar a primeira vaga na Casa de Leis.

Para ele, o resultado das urnas representa um trabalho bem feito ao longo dos últimos quatro anos. “Concretizamos um trabalho de 4 anos. Vimos que precisamos ser vereadores de mandato, não de campanha”, declarou.

Somente em Meaípe, em seu reduto eleitoral, Zé teve 786 votos. Os demais votos saíram de outras seções. Para o vereador, seu principal trabalho, foi ter alcançado a emenda parlamentar no valor de R$ 255 mil, destinada para a Pestalozzi de Guarapari.

“Conseguimos através do senador Magno Malta, essa importante emenda para a Pestalozzi de Guarapari. Eles fazem um excelente trabalho naquele local, e com a verba, vão poder continuar atendendo os moradores de Guarapari e também de fora”, disse Zé.

No próximo mandato, o vereador assumiu que vai lutar pela implantação de uma escola de ensino médio para Meaípe. “Os adolescentes que saem do ensino fundamental precisam se deslocar para o Centro, Muquiçaba, para continuar os estudos. Precisamos do ensino médio em Meaípe. Vou buscar os recursos no governo estadual e federal”, completa ele.

Em seu primeiro mandato, que assumiu em 2016, Zé foi o segundo mais votado. Empresário do ramo de cavalos, em uma das leis de sua autoria e que foi aprovada pela Câmara, Ficou instituído o dia 24 de novembro como o Dia Municipal do Tratador e Criador de Cavalos. “A vida inteira eu trabalhei com cavalos manga larga marchador. Tenho um haras em Taquara do Reino, e por isso decidi criar a Lei”, finaliza o vereador.