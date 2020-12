Autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o Governo Federal, os estados e os municípios agora podem tornar obrigatória a vacinação contra o coronavírus. Tal decisão do STF abre espaço para que empresas exijam a imunização dos funcionários, de acordo com especialistas do direito do trabalho.

Os profissionais que recusarem a aplicação da vacina poderão ser demitidos por justa causa, assim como já ocorre com quem não faz uso dos equipamentos de segurança. O professor da FMU, em Vila Velha, Ricardo Calcini afirmou que se o Estado pode restringir a circulação de pessoas em nome da proteção da população, as empresas podem fazer o mesmo em seus espaços.