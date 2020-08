Após quase uma semana, Guarapari voltou a registrar óbitos. Nas últimas 24 horas ocorreram duas mortes, registrando 81 mortes de moradores em decorrência do coronavírus, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta segunda-feira (03).

O município de Guarapari registrou 2.014 casos de coronavírus, ontem o número era 1.990, além disso Guarapari registrou também 1.696 curados da Covid-19, 3.906 suspeitos e 7.169 notificados. A cidade permanece como a 9ª no ranking de mais casos de acordo com a Sesa.

Bairros. Praia do Morro ultrapassou os 270 casos, o bairro agora conta com 275 infectados, seguido do bairro Muquiçaba com 147, Santa Mônica com 120, Itapebussu com 115, Centro com 94, Ipiranga com 93, Kubitschek com 84 e São Gabriel com 77.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 85.215 casos confirmados, e 2.600 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 69.918.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.