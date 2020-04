A máscara cirúrgica usada para se proteger do vírus, passou a ser usada por criminosos em Guarapari, para assaltar comércios e não serem reconhecidos.

Uma loja de celulares, que fica no bairro Aeroporto, foi alvo dos criminosos na manhã de segunda-feira. O proprietário contou à polícia, que um dos criminosos chegou apontando a arma na direção dele e anunciando o assalto. Depois, o segundo mascarado entrou e ajudou no roubo. No total, 10 aparelhos e R$ 250 reais foram levados pelos criminosos.

No sábado, uma loja de pisos no bairro Santa Mônica, também foi invadida pelos mascarados. Eles entraram na loja por volta das 9h20 da manhã, e em dois minutos roubaram celulares, cordão de ouro e levaram o dinheiro do caixa.

Os investigadores da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) receberam as imagens dos assaltos, e apontam que nos dois crimes, os mesmos criminosos usaram máscaras cirúrgicas para assaltar. A Polícia Civil investiga os casos.